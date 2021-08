Oltre 10.000 spettatori per la prima amichevole all'Olimpico della nuova Roma di Mourinho che sarà presentato in campo con tutta la squadra. Gioca Shomurodov dal 1', supportato alle spalle dal tridente Zaniolo-Mkhitaryan-El Shaarawy. Titolari anche gli altri volti nuovi Rui Patricio e Vina. Diretta su Sky Sport 253 alle 20.45

FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Shomurodov. All. Mourinho



RAJA CASABLANCA (4-2-3-1) - in attesa di conferma: El Haddaoui; Madkour, Naim, Ouattara, Soukhane; Ngoma, Zrida; Farah, Moutaouali, Souboul; Yassine. All. Chabbi