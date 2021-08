Castori: "Piazza calorosa, campionato avvincente"

L'allenatore della Salernitana alla vigilia della sfida in trasferta contro il Bologna: "Dobbiamo adeguarci mentalmente al campionato che andiamo ad affrontare e pensare di poter vincere gli scontri diretti contro le squadre che lottano per i nostri stessi obiettivi". Diretta domenica dalle 18.00 su Sky Sport Calcio

"Sono molto contento di affrontare un campionato di Serie A in una piazza così calorosa, in città si respira un'atmosfera bellissima. Sarà un campionato bellissimo ed avvincente da vivere fino in fondo". Così Fabrizio Castori, allenatore della Salernitana, ha presentato in videoconferenza il match d'esordio in programma domenica a Bologna. "Non dobbiamo lasciarci ingannare dai risultati del pre-campionato, il Bologna ha valori importanti e sono sicuro che troveremo una squadra molto concentrata. Dobbiamo fare la nostra partita giocando con grande attenzione e concentrazione. La squadra deve avere organizzazione, i calciatori devono sapere quello che devono fare in campo".

L'allenatore della Salernitana ha spiegato: "Abbiamo grandi motivazioni ed entusiasmo per questo nuovo campionato. Nell'arco della stagione sara' importante sfruttare al meglio tutti i calciatori a disposizione. Dobbiamo avere l'umiltà di non perdere mai di vista la nostra dimensione. Essendo una matricola ogni settimana l'avversario che affrontiamo è molto forte ma noi dobbiamo pensare a crescere e migliorare. Dobbiamo adeguarci mentalmente al campionato che andiamo ad affrontare e pensare di poter vincere gli scontri diretti contro le squadre che lottano per i nostri stessi obiettivi".

A salutare la squadra alla partenza in stazione ci saranno centinaia di tifosi e un migliaio saranno presenti domani a Bologna. Intanto sono andati esauriti in meno di 24 ore i tagliandi per la sfida di domenica prossima contro la Roma. "Sono molto contento per il ritorno allo stadio dei tifosi - ha concluso Castori - ed allo stesso tempo dispiaciuto per le limitazioni che ancora ci sono. Vorremmo vivere questo cammino con tutto il popolo granata al nostro fianco".