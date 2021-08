Il dirigente, al quale l'Inter non ha rinnovato il contratto interrompendo così una storia d'amore lunga 55 anni, confessa la sua amarezza per la fine del rapporto coi nerazzurri ma dimostra anche tutto il suo orgoglio e la felicità per i tanti attestati di stima ricevuti: "I cori dei tifosi e le parole di Zanetti le porterò per sempre dentro di me. Sono dispiaciuto, ma non posso che rispettare la decisione della presidenza"

“L’Inter è e sarà sempre casa mia”. Pur coi suoi modi sempre eleganti e il suo stile decisamente poco polemico, Lele Oriali questa volta vuole farsi sentire. E, pochi giorni dopo essere stato di fatto cacciato dalla società alla quale da oltre 50 anni ha dedicato ogni suo sforzo di professionista, si confessa ai microfoni di Bruno Longhi si SportMediaset, spiegando quali sono le sue sensazioni e le sue verità: “Chiaramente sono dispiaciuto per la decisione del’Inter, come potrei non esserlo. Ma è una decisione che devo rispettare perché ogni club ha il diritto di scegliersi i collaboratori che preferisce. In ogni caso l’Inter resterà sempre casa mia e quello che è successo negli ultimi giorni mi ha fatto capire, se ancora ne avessi bisogno, che c'è tanta gente che mi ha voluto e mi vuole bene. Lo striscione esposto dai tifosi e i cori a me riservati, ad esempio, resteranno sempre nel mio cuore e per questo voglio ringraziare tutti i sostenitori dell’Inter che in questi anni mi hanno dato sempre grandi attestati di stima.” Oltre ai tifosi, anche il vicepresidente Javier Zanetti, a Oriali molto legato, ha espresso bellissime parole nei confronti dell’ex dirigente nerazzurro, che ovviamente ha contraccambiato: “A Javier va un ringraziamento speciale per ciò che ha detto. Lui sa benissimo quanto abbiamo lavorato per il raggiungimento dello scudetto che i tifosi aspettavano da undici anni. E’ stato un grandissimo successo al quale hanno contribuito in molti. A partire da Antonio Conte che ha saputo riportare l'Inter ai livelli che le competono. Io via perché troppo legato ad Antonio? E’ una domanda che non mi pongo. Come detto posso solo rispettare le decisioni della società”.