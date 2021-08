Inter, fatta per Correa: atteso oggi a Milano

I nerazzurri hanno trovato l'accordo con la Lazio, definendo anche gli ultimi dettagli relativi al contributo di solidarietà. El Tucu si trasferisce in prestito con obbligo di riscatto da 30 milioni di euro più uno di bonus. Già oggi è atteso a Milano per le visite mediche

Joaquin Correa sarà un nuovo giocatore dell'Inter. È fatta per il trasferimento dell'attaccante dalla Lazio al club nerazzurro. Le due società hanno raggiunto l'accordo, sistemando anche gli ultimi dettagli della trattativa. Correa si trasferirà a Milano con la formula del prestito con obbligo di riscatto da circa 30 milioni di euro più un milione di bonus, legato alla qualificazione dell'Inter alla prossima Champions League. L'ultimo tassello riguardava il contributo di solidarietà, cioè il 5% della cifra totale che si divideranno i club che hanno formato calcisticamente il giocatore (River Plate ed Estudiantes). Sbloccato anche questo tassello, è arrivato il via libera definitivo. Correa raggiungerà Milano in giornata con un volo privato per svolgere le ultime formalità prima di diventare ufficialmente un calciatore nerazzurro.