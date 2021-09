Torreira: "Avevo molte offerte, ma volevo Firenze"

A fare la differenza è stato il desiderio di tornare in Serie A, dopo le esperienze in Inghilterra e Spagna. "Volevo tornare in Italia, dove conosco il campionato e dove sono stato molto bene. Ci sono state altre offerte, ma quello che mi ha convinto è stato Pradè, mi ha telefonato tantissime volte: ho creduto in lui e nella Fiorentina. Ora sono felice di essere qui". Lucas Torreira parla così nella conferenza stampa di presentazione da nuovo giocatore viola, dove è arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto dall’Arsenal. "Credo che sia un punto importante della mia carriera essere qui. La squadra è molto buona, anche se è presto per parlare di obiettivi. Ma sono sicuro che il lavoro del mister e le idee tattiche che conoscerò meglio in questa settimana, si adattano al mio modo di stare in campo", ha proseguito il centrocampista uruguaiano che in passato ha giocato con Pescata e Samp in Italia. Torreira che alla Fiorentina indosserà il numero 18: "Ho scelto la maglia 18 perché sono tifoso di una squadra in Uruguay che si chiama proprio 18luglio di cui mio padre è presidente. Quindi ho deciso di scegliere questo numero".