Napoli-Benevento, amichevole il 6 settembre su Sky

Durante la pausa della Serie A per gli impegni delle Nazionali, il Napoli scende in campo al Maradona per una partita amichevole contro il Benevento. Si gioca lunedì 6 settembre: diretta alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio

Due partite, due vittorie, contro Venezia e Genoa. Per il Napoli di Spalletti non esistono soste: infatti, nonostante la pausa della Serie A per le Nazionali, gli azzurri non si fermano e scenderanno in campo lunedì 6 settembre alle ore 21. Allo stadio Maradona andrà in scena l'amichevole contro il Benevento di Fabio Caserta, reduce da una vittoria ed una sconfitta, rispettivamente con Alessandria e Parma.

Per il Napoli sarà un test in vista della terza giornata di campionato che vedrà la squadra di Spalletti in campo nel big match contro la Juventus. L'amichevole sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, telecronaca Andrea Marinozzi, mentre a bordocampo di sarà Francesco Modugno.