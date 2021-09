Brozovic, l’insostituibile in attesa di rinnovo

Il centrocampista croato, in gol con la sua Nazionale e già determinante nell'Inter di Spalletti e Conte, è imprescindibile anche per Inzaghi ma andrà in scadenza di contratto a fine stagione: la società è al lavoro per il rinnovo. Intanto i nerazzurri si godono il trio di centrocampo con Barella e Calhanoglu

"Dove sei Bare". Il tormentone social in cui Brozovic cerca Barella ovunque si ripete sempre anche in campo per la felicità dell’Inter che si gode l’ottima intesa tra i due più il positivo inserimento di Hakan Calhanoglu. Un centrocampo internazionale. Ma se di Barella si conosce tutto e si stimano qualità e rendimento, di Brozovic ogni tanto ci si dimentica. Eppure quando gira lui, gira la squadra.

A Verona ha faticato e c’è voluta l’esplosione di Correa per raddrizzare tutto. Insomma Epic Brozo, in gol con la sua nazionale, è determinante. Imprescindibile per Spalletti che lo inventò davanti alla difesa e la Samp, prossima avversaria, ne ricorda qualcosa, è poi diventato decisivo anche per Conte e lo scudetto. Adesso tocca a Inzaghi e al club. Brozovic, come Barella, è in attesa del rinnovo di contratto, questione delicata e importante visto che va in scadenza.

Il centrocampo va blindato ma nel frattempo ha appena accolto Hakan Calhanoglu. Anche lui ha segnato con la nazionale, anche lui in passato ha già colpito la Samp. Contro il Genoa ha mostrato all’esordio tutto il repertorio tra gol, assist e rete annullata. Col Verona è calato e ora arriva un'altra prova. Dove sei Calha?