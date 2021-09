Darmian: "Nonostante i cambi siamo partiti forte"

Nonostante le partenze di alcune pedine fondamentali per la vittoria dello scorso Scudetto, l'Inter è partita forte in campionato. Lo conferma ai microfoni di Sky Sport Matteo Darmian, che ha elogiato il lavoro di Inzaghi, senza dimenticare quanto fatto da Conte negli ultimi due anni: "Quest’anno volevamo partire nel migliore dei modi nonostante i cambiamenti avvenuti. Sicuramente l’anno scorso si è creata una mentalità forte e un gruppo solido, e credo che anche in questo inizio di campionato si sia visto. Inzaghi? Ha portato le sue idee e ha continuato il lavoro iniziato da Conte due anni fa. Noi ci siamo messi a disposizione e abbiamo cercato da subito di capire quello che voleva, per metterlo in pratica anche in campo". Poi ha aggiunto: "Noi favoriti per lo Scudetto? Sarà il campo a dimostrarlo. Noi dobbiamo solo lavorare e vincere le partite senza ascoltare quello che arriva dall’esterno, che siano critiche o elogi. E andare avanti per la nostra strada".