Lautaro Martinez, l'agente: "Rinnovo ai dettagli"

"Il rinnovo non è ancora chiuso. Ci stiamo lavorando con l'Inter, in grande sintonia". Alejandro Camaño, agente di Lautaro Martinez, ha fatto il punto - in un'intervista a fcinter1908.it - sul prolungamento di contratto dell'attaccante argentino: "Non è ancora definito, mancano dei dettagli per chiudere l'operazione. La volontà è quella di andare avanti insieme, la cosa importante è che Lautaro è molto felice all'Inter". Un'ulteriore rassicurazione dopo le parole dell'amministratore delegato del club milanese Beppe Marotta: "Siamo a buon punto per il suo rinnovo contrattuale così come per quelli dei suoi compagni di squadra", aveva detto martedì sera ai microfoni di Sky Sport. Una ferma volontà, quella delle due parti, di mettere nero su bianco la decisione comune di continuare insieme. Diventata ancora più forte dopo la partenza in estate di Romelu Lukaku, che ha reso "El Toro" sempre più centrale all'interno del progetto dell'Inter.