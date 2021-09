Controlli ok per Zielinski: recupera per la Juve?

Il centrocampista polacco sta bene ma, dopo il periodo di stop forzato, non è al top della condizione: ci sarà un test alla vigilia del big match contro la Juventus. Osimhen rientra solo per la rifinitura pre-partita

Il Napoli è atteso dal big match contro la Juventus , sabato alle ore 18 al Maradona arriva la squadra di Massimiliano Allegri. Luciano Spalletti ancora alle prese con qualche dubbio di formazione, soprattutto a centrocampo. Da monitorare le condizioni di Piotr Zielinski , fin qui in campo per appena 35 minuti nella gara d'esordio contro il Venezia a causa di un trauma contusivo alla coscia destra che lo ha costretto poi a saltare la sfida contro il Genoa e i successivi impegni con la Polonia. Gli ultimi controlli sono stati positivi , il giocatore sta bene ma chiaramente non è al top della condizione. Zielinski, però, effettuerà un test alla vigilia della sfida contro la Juventus, poi Spalletti deciderà se impiegarlo dal primo minuto oppure no. Se il polacco non dovesse farcela, nell'undici titolare ci sarà spazio per Elmas . Osimhen è rientrato a Roma e sarà a Napoli solo nella giornata di venerdì, effettuerà quindi con i compagni di squadra solo la rifinitura per poi essere in campo contro la Juventus.

Leicester-Napoli, dialogo costante con l'UEFA

Resta ancora aperta, invece, la questione riguardante la trasferta che il Napoli dovrà affrontare nel corso della prossima settimana per disputare la gara di Europa League contro il Leicester. Secondo le norme vigenti in Inghilterra, alcuni calciatori azzurri sarebbero costretti ad effettuare la quarantena di 10 giorni una volta atterrati nel paese: si tratta di Osimhen, Ospina, Anguissa e Rrahmani. Questi, infatti, sono reduci da viaggi in altre nazioni ritenute ad alto rischio e, in virtù di questa norma, non potrebbero al momento entrare in Inghilterra nella giornata di mercoledì pomeriggio, quando è previsto l'arrivo del Napoli a Leicester. Si tratta, tuttavia, di un problema che non riguarda solo il club azzurro che, come tante altre società, è in dialogo costante con l'UEFA per risolvere questa grana con il Governo inglese.