L'attaccante si è sottoposto agli esami strumentali al J-Medical dopo il fastidio al bicipite femorale della coscia rimediato in Nazionale: i nuovi accertamenti hanno escluso lesioni, ma contro il Napoli resta in dubbio. La sensazione è che non si vogliano correre rischi, deciderà Allegri poi se utilizzarlo o meno nel big match del Maradona di sabato 11 settembre (ore 18)

Federico Chiesa resta in dubbio per il big match Napoli-Juventus in programma sabato 11 settembre allo stadio Maradona. Dopo i primi accertamenti effettuati in Nazionale, l’ex Fiorentina si è sottoposto nelle scorse ore a nuovi esami strumentali al J-Medical dopo il fastidio al bicipite femorale della coscia rimediato in azzurro. Esami che hanno escluso lesioni muscolari. Allegri tira un sospiro di sollievo, ma dovrà ora valutare se rischiare o meno il giocatore. Dal club bianconero filtra comunque prudenza e al momento l’intenzione sembra quella di preservare Chiesa per le partite successive. Martedì 14 settembre c’è il Malmo in Champions League, mentre 5 giorni dopo i bianconeri ospiteranno il Milan in un altro scontro diretto in Serie A. Servirà un Chiesa al top della forma, inutile correre rischi.