Una maglia speciale per offrire il proprio aiuto a chi sta affrontando settimane drammatiche. La Roma, in occasione della sfida di domenica contro il Sassuolo, indosserà la patch di UNHCR, l’Agenzia ONU per i rifugiati, per dare il proprio sostegno al popolo afghano. Quella giallorossa è la prima società calcistica ad aver promosso un’iniziativa congiunta con UNHCR: dall'inizio dell'anno sono 600 mila le persone che hanno dovuto abbandonare la propria casa in Afghanistan e in tutto sono 3.6 milioni gli sfollati che richiedono assistenza. Roma Cares ha scelto di intraprendere questa iniziativa in occasione del 70° anniversario della firma della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati: le divise indossate domenica saranno messe all’asta e il ricavato sarà destinato, dunque, in favore della popolazione afghana. "Siamo orgogliosi di unirci all'Agenzia Onu per i Rifugiati in un'attività di sostegno alla popolazione afghana, che sta affrontando la crisi umanitaria nota al mondo intero” - le parole di Guido Fienga, Ceo della Roma, riportate sul sito ufficiale del club -. Siamo certi che anche in questa circostanza la gente romanista darà prova della propria sensibilità e generosità di fronte al dramma che sta travolgendo bambini, donne e uomini. A loro va la vicinanza dell'AS Roma e dei suoi atleti, che saranno fieri di indossare domenica la patch dell'UNHCR".