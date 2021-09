Vittoria in trasferta e in rimonta per il Genoa contro il Cagliari. Sotto di due gol, la squadra di Ballardini riesce a recuperare lo svantaggio e a vincere grazie alla doppietta di Fares e al gol di Destro. L'allenatore del Genoa è soddisfatto ma anche concentrato sul futuro: "Abbiamo motivi per sorridere ma anche per riflettere". L'analisi di Semplici: "Cagliari tradito dalle condizioni fisiche precarie di alcuni giocatori"

Il Genoa conquista i suoi primi tre punti, dopo le due sconfitte nelle prime due giornate. Una rimonta che dà a Ballardini una duplice chiave di lettura, come ha spiegato in conferenza stampa: "Abbiamo motivi per sorridere e motivi per riflettere. Sono contento per come abbiamo recuperato però bisogna anche pensare a quello che è successo nel primo tempo, in cui siamo stati troppo anonimi. Ma ho ragazzi molto seri, anche se alcuni sono arrivati da poco. Per creare una squadra e arrivare a una buona condizione ci vuole del tempo: la serietà però è un buon punto di partenza". Poi l'allenatore commenta le reti di Fares: "Di solito - spiega Ballardini - non ci esaltiamo con il gioco aereo. Se Fares continua così ci va anche bene". Infine un complimento speciale: "Cambiaso è un ragazzo straordinario, con tanta voglia di migliorare: da qui in avanti potrà fare solo meglio".