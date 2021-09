Il Torino conquista la sua prima vittoria in questo campionato. Travolta la Salernitana 4-0, Juric si gode il risultato ed è convinto: "Possiamo crescere molto". L'allenatore commenta poi i cori per lui: "Meglio a fine stagione, vorrebbe dire che abbiamo fatto bene"

Prima vittoria in campionato per il Torino. La squadra di Juric travolge la Salernitana e vince 4-0. L'allenatore a fine partita è soddisfatto ma guarda avanti: "Abbiamo fatto bene, ma possiamo fare ancora meglio: dobbiamo cercare di essere più liberi e sciolti in attacco, ma oggi è andata bene. Volevamo attaccare sugli esterni per provare ad allargare la loro difesa a cinque e abbiamo fatto ciò che avevamo provato: anche dal mercato sono arrivati giocatori che possono darci una grande mano come Zima, Praet, Brekalo e Pobega". I tifosi gli hanno dedicato cori e applausi a fine partita, ma Juric risponde così con la sua consueta grinta: "E' presto, sarebbero meglio a fine anno: vorrebbe dire che abbiamo fatto una bella stagione", la battuta del croato.