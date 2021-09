E' un Sinisa Mihajlovic orgoglioso, quello che si presenta ai microfoni di Sky Sport al termine di Bologna-Verona. La sua squadra mantiene la porta inviolata per la seconda partita consecutiva e dopo tre giornate raggiunge quota 7 punti in classifica. L'allenatore rossoblù ha commentato così la prestazione dei suoi: "Sicuramente rispetto all'anno scorso, abbiamo cambiato modo di difendere nella nostra metà campo. Siamo più compatti e sappiamo che se noi vogliamo raggiungere il nostro obiettivo, che è stare nella parte sinistra della classifica e avvicinarsi più possibile alle prime sette, dobbiamo migliorare la fase difensiva. Tutta la squadra deve avere quella disperazione di non volere subire gol, come abbiamo fatto a Bergamo e fatto stasera. Abbiamo tanta qualità in avanti, prima o poi un gol lo facciamo, l'anno scorso eravamo belli ma non ballavamo. Quest'anno la mentalità è cambiata, siamo meno belli ma più concreti. Vincere partite sporche come quelle di stasera è importante, una delle più belle da quando sono a Bologna. Siamo alla terza giornata, è ancora presto per parlare. Siamo consapevoli di poter toglierci le nostre soddisfazioni, bisogna mantenere questo spirito e cercare di migliorare quello che possiamo. Lavoriamo tutti i giorni per questo e queste vittorie ti danno morale, fiducia. Abbiamo vinto una partita non dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista caratteriale, portata a casa con gli attributi".