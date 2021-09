Cinque giocatori rossoneri (Giroud, Theo Hernandez, Tomori, Brahim Diaz e Tonali) si sono divertiti a indovinare i loro ratings per le varie caratteristiche della versione 2022 di Fifa. I ragazzi sono apparsi molto ferrati in materia e non ci sono state grandi sorprese. Al turno di Giroud però l'attaccante francese è saltato sulla sedia per il valore relativo alla sua velocità: 39 (Theo Hernandez ha 93). "Non è possibile - ha esclamato - mio figlio è più veloce di così", scatenando le risate dei compagni