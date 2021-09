Cagliari, ufficiale Mazzarri: subentra a Semplici

Ora è ufficiale: il Cagliari riparte da Walter Mazzarri . Il club rossoblù ha scelto l'ex allenatore di Napoli, Sampdoria e Torino per ripartire dopo l'esonero di Leonardo Semplici. Accordo trovato nella giornata di martedì e firma arrivata in serata, per un contratto della durata di tre anni. Questo l'annuncio della società sarda: "Il Cagliari Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Walter Mazzarri che ha firmato un contratto con il Club sino al 30 giugno 2024 . Contestualmente arrivano in rossoblù il vice allenatore Claudio Bellucci; il preparatore atletico Giuseppe Pondrelli; il collaboratore tecnico Claudio Nitti e il match analyst Cristian Guerrini. Esperienza maturata ai massimi livelli, sia in ambito nazionale – sono ben 462 le panchine in Serie A – che internazionale. Gioco propositivo, carisma e tanta grinta: per mister Mazzarri inizia ora una nuova sfida", si legge sul sito ufficiale del club.

L'esonero di Leonardo Semplici

Precedentemente, invece, era arrivata la separazione da Leonardo Semplici, dopo il negativo inizio di stagione. Appena 1 punto in tre partite per il Cagliari, maturato grazie al pareggio per 2-2 all'esordio contro lo Spezia. Poi, per i rossoblù, sono arrivate due sconfitte consecutive: la prima col Milan a San Siro e la seconda, in casa, subita dal Genoa in rimonta per 2-3. Risultati che hanno aperto una fase di riflessione, che poi ha condotto la società a decidere per l'immediato cambio in panchina. Leonardo Semplici era subentrato a Di Francesco nel corso della passata stagione e aveva condotto la squadra alla salvezza, conquistandosi così la riconferma. Questo campionato, però, è durato appena tre partite per lui, prima dell'esonero e dell'arrivo di Walter Mazzarri al suo posto.