Cagliari, ore di riflessione su Semplici

La terza giornata di Serie A ha visto il Cagliari cadere in casa contro il Genoa, dopo essere stato in vantaggio di ben due gol in prossimità dell'ora di gioco. Dal 2-0 a un clamoroso 2-3, che ha visto trionfare la squadra di Davide Ballardini all'Unipol Domus, mettendo in discussione la posizione di Leonardo Semplici sulla panchina del club sardo. Un solo punto nelle prime tre giornate di campionato per i rossoblù, frutto di un pareggio all'esordio contro lo Spezia a cui sono seguite poi due sconfitte contro Milan e, appunto, Genoa. Già 9 gol subiti e un rendimento che non soddisfa la società, che in questo momento sta riflettendo sul futuro di Semplici e sta valutando l'opportunità o meno di un cambio in panchina. L'allenatore, nel frattempo, è rientrato a Cagliari per la ripresa degli allenamenti in vista della trasferta dell'Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri.