Empoli-Sampdoria, dove vedere la partita in tv

La domenica di Serie A si apre a Empoli. Alle 12:30 la squadra di Aurelio Andreazzoli ospita la Sampdoria per la quarta giornata di campionato, in una sfida già giocata 24 volte in Serie A: il bilancio vede avanti i blucerchiati con 12 vittorie, a fronte di 7 pareggi e 5 successi dei toscani. L'ultima volta tra i due club in A è finita con un 2-1 dell'Empoli a Genova mentre al Castellani il segno "1" non si verifica dal gennaio 2007, quando terminò 2-0 con i gol di Saudati e Matteini. Nelle successive cinque partite giocate a Empoli la Samp ha conquistato tre vittorie, intervallate da due pareggi. L'Empoli ha perso le due partite giocate sin qui in casa in questa Serie A, contro Lazio e Venezia, mentre ha vinto sul campo della Juventus. La Samp non ha ancora vinto in questa Serie A (2N, 1P): è dal 2013/14 che non comincia un massimo campionato senza trovare il successo in nessuno dei primi quattro turni (2N, 2P in quel caso). Sfida speciale per Francesco Caputo, che potrebbe affrontare l’Empoli per la prima volta da avversario in Serie A: in Serie B ha disputato sei gare contro i toscani, trovando la rete in due delle ultime tre da titolare nella stagione 2009/10 con la maglia della Salernitana.