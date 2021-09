Serie A, il calendario del prossimo turno

È già tempo di orientarsi verso la quinta giornata di Serie A che si giocherà in infrasettimanale. Da martedì a giovedì tutte le squadre scenderanno in campo. Impegno delicato per l'Inter a Firenze, Milan e Roma in casa contro Venezia e Udinese, mentre Juventus, Napoli e Lazio saranno ospiti di Spezia, Sampdoria e Torino

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI