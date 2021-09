L'allenatore dell'Atalanta analizza il match vinto con il Sassuolo e parla anche degli obiettivi della sua squadra: "E' stata una gara bella anche per merito degli avversari, il risultato è giusto perché nel primo tempo meritavamo qualcosa in più. Scudetto o Champions? Non abbiamo la struttira ad oggi per stare nelle prime quattro ma potremo trovarla"

C'è soddisfazione nelle parole di Gian Piero Gasperini dopo il prezioso e complicato successo ottenuto contro il Sassuolo: "E' stata una bella partita sia per merito nostro che per merito del Sassuolo - dice - E’ stata una gara aperta , il secondo tempo abbiamo anche sofferto, il primo meritavamo di avere un vantaggio più sostanzioso, ma il risultato penso sia giusto ". Sulla prestazione di De Roon: "Deve ritrovare un po’ di precisione perché è stato fuori a lungo - spiega - Ma in generale dobbiamo crescere sul piano tecnico, perché ora siamo troppo apprensivi e sbagliamo cose semplici, credo sia un aspetto abbastanza agevole da migliorare ma è quello che in questo momento ci penalizza". Sulle condizioni di Muriel per dare un cambio a Zapata: "Siamo fiduciosi di riaverlo presto, ha avuto una lesione muscolare e bisogna essere cauti ma speriamo di riaverlo presto".

"Contro Inter e Milan capiremo chi siamo"

Sulle reali potenzialità della squadra che rispetto alla scorsa stagione ha cambiato qualcosina: "Non abbiamo mai l’obiettivo dello Scudetto o della Champions, cerchiamo di capire cosa possiamo fare contro le altre squadre e quanto possiamo essere competitivi - spiega ancora - Quest’anno ci sono tante squadre che si sono rinforzate e possono togliere punti. E’ un campionato molto equilibrato. In questo momento non abbiamo la struttura di una squadra che può arrivare tra le prime quattro ma possiamo trovarla. La squadra è andata forte anche stasera, per riuscire a essere più competitivi dobbiamo essere più bravi sotto l’aspetto tecnico". Nelle prossime due gare, l'Atalanta affronterà prima l'Inter e poi il Milan, un doppio banco di prova molto importante: "Sono squadre molto forti, insieme al Napoli sono le più forti, noi dobbiamo capire nello scontro contro di loro dove andiamo a sbattere. Non saranno partite decisive per i punti ma in questo senso sì"