La Corte Sportiva D’Appello ha respinto il reclamo della Lazio: confermate due giornate di squalifica a Maurizio Sarri, che salterà il match contro il Torino in programma giovedì 23 settembre (ha già scontato un turno di stop contro il Cagliari). L'allenatore tornerà in panchina domenica 26 settembre nel derby contro la Roma

Maurizio Sarri non potrà assistere da bordo campo al match tra Torino e Lazio (valido per la quinta giornata della Serie A). La Prima Sezione della Corte Sportiva D’Appello Nazionale ha infatti respinto il reclamo del club biancoceleste. Confermata quindi la squalifica di due giornate, inflitta all’allenatore dopo l’espulsione rimediata al termine di Milan-Lazio, gara diretta dall’arbitro Daniele Chiffi. Sarri ha già scontato una delle due giornate di squalifica contro il Cagliari (in panchina si è seduto il vice Giovanni Martusciello), l’allenatore della Lazio tornerà a seguire la propria squadra dalla panchina proprio in occasione del derby contro la Roma, in programma domenica 26 settembre per la sesta giornata della Serie A.