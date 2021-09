A Bologna sarà ricordato per sempre Romano Fogli, icona dello scudetto 1964 e ultimo giocatore titolare di quella fantastica squadra ancora in vita. È morto nella mattinata di martedì a 83 anni. Per onorare la sua memoria, la squadra rossoblù giocherà con il lutto al braccio la partita contro il Genoa, sarà osservato un minuto di silenzio prima del match, e verrà proiettato allo stadio un video celebrativo. 344 presenze con la maglia del Bologna per più di 10 anni dal 1957 al 1967 e poi anche da allenatore. Suo il gol del vantaggio nello spareggio Scudetto 1964 contro l’Inter di Herrera su punizione. Fogli ha vestito in carriera anche le maglie di Torino, Milan (con cui vinse Coppa dei Campioni e Intercontinentale), Catania e Nazionale.