Sartori: "Penso solo al Bologna"

Giovanni Sartori, dirigente sportivo del Bologna, ha parlato della sua idea di allenatore: "È una figura fondamentale nella strategia della società. Allenatori bravi? Arteta dell'Arsenal e l'italiano Farioli dell'Ajax". Ma il suo obiettivo al momento è un altro: "Penso solo al Bologna, faremo di tutto per entrare in Champions League"

E allora non stupisca che Giovanni Sartori , profondo conoscitore del mondo del calcio, uomo d'organizzazione meticolosa e talent scout, oltre a godersi le grandi prestazioni e gli exploit del suo Bologna , si conceda anche il lusso di riflettere sulla figura dell'allenatore (troppo spesso demonizzata o sminuita), individuando anche i suoi preferiti in assoluto (Vincenzo a parte naturalmente): " L'allenatore incide moltissimo, nel bene e nel male ; quindi, lo ritengo una figura fondamentale nella strategia della società. Allenatori bravi? Arteta dell'Arsenal e l'italiano Farioli dell'Ajax ".

E se non fosse Italiano (Vincenzo) il futuro del Bologna? In un mondo in cui le panchine cadono vorticosamente come tessere di un domino mai domo, per le società è sempre tempo di stare allerta e pensare al futuro.

"Penso solo al Bologna, faremo di tutto per la Champions"

Sartori, intervenuto a margine della presentazione del libro "Il Mister" di Gianni Scardamaglia, (allenatore lametino oltre che ex osservatore di Samp e Cosenza) risponde così a chi gli chiede di descrivere l'identikit del suo allenatore ideale. E lo fa dalla Spagna, dove è impegnato in una "missione di mercato", mentre sul suo conto si parla anche di un possibile interessamento del Milan. "Penso solo al Bologna, abbiamo un calendario difficilissimo (trasferta a Udine, scontro diretto in casa contro la Juve, a San Siro contro il Milan e poi a Firenze, prima dell'ultima al Dall'Ara contro il Genoa – ndr), faremo di tutto per entrare in Champions League".

Di sicuro il Bologna guarda in alto, e non lo fa solo in classifica. Perché i due nomi fatti da Sartori sono sul taccuino di tante squadre europee. Arteta si gioca la semifinale di Champions ed è secondo in Premier League… Farioli veleggia a +9 sul Psv (che ha una partita in meno e sarà in campo stasera contro il Twente), in testa alla classifica dell'Eredivisie, a 4 giornate dalla fine.