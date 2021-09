L'allenatore azzurro dopo il 4-0 di Marassi: "Negli ultimi anni la media punti per arrivare in Champions è stata di 80-85 punti. Pensare che qualcuno che ne ha 7-8 sia fuori dai giochi è sbagliato, c'è ancora tanta strada da fare. Osimhen? Va forte, è uno che si impegna in tutto quello che fa"

Il Napoli non si ferma più, centra il secondo 4-0 consecutivo in trasferta dopo quello di Udine e la quinta vittoria in altrettante partite di campionato. Gli azzurri rimangono l'unica squadra a punteggio pieno in questa Serie A, ma Luciano Spalletti getta acqua sul fuoco al termine della gara contro la Sampdoria: "Bisogna continuare a lavorare con tranquillità perchè negli ultimi anni la media punti per entrare in Champions è stata di 80-85 punti. Ne mancano ancora 72. Lo scudetto è a 90 punti, cambia poco se oggi ne mancano 75 o 85. E' un'assurdità dire che ora siamo i favoriti per vincere. Pensare che qualcuno che ha 7-8 punti sia fuori dai giochi è un qualcosa di sbagliato, a meno che non si voglia mettere pressione a quelle davanti. C'è ancora tanta strada da fare e tante partite da vincere su campi difficili".