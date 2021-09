Serie A, il calendario del prossimo turno

La Serie A torna subito in campo con la 6^ giornata: si parte sabato con tre anticipi (in campo anche Milan e Inter), sei le gare di domenica tra queste Juve-Samp e il derby Lazio-Roma, lunedì il posticipo tra Venezia e Torino. Il programma completo del prossimo turno

Lo spettacolo della Serie A pronto nuovamente a tornare protagonista. Dopo le emozioni del turno infrasettimanale che si è concluso giovedì sera, riecco che le 20 squadre del nostro campionato si preparano a scendere in campo per una sesta giornata tutta da vivere. A inaugurare questo turno saranno i tre anticipi del sabato: si parte con Spezia-Milan alle ore 15, poi Inter-Atalanta alle 18 e il posticipo serale tra Genoa e Verona. Si prosegue domenica con Juve-Sampdoria, ore 12.30; tre invece le gare in programma alle 15: Empoli-Bologna, Sassuolo-Salernitana e Udinese-Fiorentina. Alle 18 le emozioni del derby Lazio-Roma, mentre alla 20.45 si gioca Napoli-Cagliari. Conclude il programma della 6^ giornata di Serie A il posticipo del lunedì sera tra Venezia e Torino.