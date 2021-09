Le parole dell'allenatore della Dea alla vigilia del big match di San Siro contro l'Inter di Simone Inzaghi: "Nonostante abbiano avuto cessioni importanti, restano una squadra forte e giocano più col collettivo". Poi su Muriel: "Proveremo a portarlo in panchina contro lo Young Boys in Champions, confidiamo sia disponibile per il Milan"

Senza Lukaku e Hakimi, ma con un gioco corale in più. Ne è convinto Gian Piero Gasperini, che ha parlato dell'Inter di Simone Inzaghi alla vigilia del big match di San Siro di sabato 25 settembre. L'allenatore della Dea ha parlato così dei nerazzurri. "L'Inter non ha patito la partenza di Lukaku, gioca più col collettivo - le sue parole -. Con Milan e Napoli è la squadra che ha qualcosa in più delle altre". Poi ancora: "Ha molte soluzioni anche da palla inattiva per fare gol e infatti ne ha segnati tantissimi. Non possiamo togliergli le qualità: si tratta solo di fare la nostra partita difendendo con attenzione ma senza subire - ha aggiunto -. E' una squadra forte nonostante le cessioni importanti. Lukaku era una certezza, adesso ci si affida più al gioco corale: la sua assenza non ha inficiato sugli equilibri e la rimonta con la Fiorentina lo dimostra".