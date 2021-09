statistiche

Nicolò Barella ha preso parte ad almeno un gol in tutte le sue 6 presenze in questo campionato (una rete, 5 assist). Prima di lui, l’ultimo giocatore dell’Inter a partecipare a una rete in ciascuna delle sue prime sei gare giocate in una stagione di Serie A era stato Zlatan Ibrahimovic, che nel 2007/08 arrivò a sette.