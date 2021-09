Gravina: "Ipotesi da valutare". Malagò: "Può funzionare"



All'evento era presente anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina. "Quello dell'azionariato diffuso come partecipazione popolare è una via da studiare per capire se sia in grado di alleggerire il peso del grande indebitamento che grava sui nostri club". Più ottimista il numero uno del Coni, Giovanni Malagò. "Dopo la crisi serve fare qualcosa di diverso, è un'opzione che può risolvere almeno parzialmente i problemi finanziari dei club". Poi ancora: "Non si può continuare ad accumulare debito rimanendo sulle spalle dei soggetti che investono e rischiano di rimanere col cerino in mano - ha proseguito -. Una delle opzioni è l'azionariato popolare, che esiste già in Spagna e che in Germania è un benchmark di riferimento. Avere al 100% un azionista tifoso è un sogno chimerico, ma è una spinta coraggiosa che non mi sento di escludere. Se i problemi sono elevati può essere un valore aggiunto avere in società tifosi che sono un punto di riferimento in altri settori e possono dare professionalità al mondo del calcio".