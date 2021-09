È una sconfitta tra tanti rimpianti quella subita dalla Roma nel derby contro la Lazio secondo José Mourinho. Il 3-2 dell'Olimpico, secondo l'allenatore portoghese, non rispecchia i valori visti in campo: "Abbiamo giocato e dominato, abbiamo messo la Lazio in difficoltà - spiega Mourinho - Noi siamo stati in difficoltà per dieci minuti. Meritavamo un risultato diverso, l'arbitro è stato decisivo". Proprio la gestione del match da parte dell'arbitro ha fatto storcere il naso al portoghese: "Il calcio italiano è migliorato tanto, ma purtroppo in una partita fantastica l'arbitro e il var non sono stati all'altezza. Sul secondo gol della Lazio l'arbitro ha sbagliato in campo e il var ha sbagliato fuori. Da 2-0 poteva essere 1-1. C'era anche il secondo giallo su Leiva, ci sono state 2/3 situazioni simili a quella di Pellegrini, ma in questo caso non c'è stato alcun cartellino".