Cagliari-Venezia, dove vedere la partita in tv

Di nuovo avversarie in Serie A a 21 anni dall'ultima volta. La settima giornata di campionato parte dall'Unipol Domus, dove Cagliari e Venezia si sfidano per cercare punti preziosi in chiave salvezza. L'ultimo confronto in Serie A tra le due squadre risale a febbraio 2000. Dopo aver perso il primo incontro contro il Cagliari nel 1966, il Venezia è rimasto imbattuto nei successivi cinque incroci. Alla partita di questa sera la formazione allenata da Walter Mazzarri - scelto per prendere il posto di Leonardo Semplici dopo tre giornate - arriva con due punti. Sardi ancora a caccia della prima vittoria stagionale: l'ultima volta che non hanno conquistato i tre punti nelle prime sette giornate risale alla stagione 2006/2007, chiusa al diciassettesimo posto e con la salvezza in extremis. Il Venezia è invece a quota quattro punti: la squadra di Zanetti punta a restare imbattuta per due gare di fila per la prima volta in questo campionato. In Serie A non ci riesce da febbraio 2002.