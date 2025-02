Dove vedere Venezia-Lazio

La partita Venezia-Lazio della 26^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 22 febbraio alle ore 15 in diretta sull'a pp di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all'offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN 2, disponibile al numero 215 del telecomando Sky. Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Venezia e Lazio

La Lazio ha vinto le ultime quatto sfide contro il Venezia in campionato, tra le squadre attualmente in Serie A solo contro il Cagliari (cinque) i bianconcelesti hanno una striscia aperta più lunga di successi concecutivi. Le sei vittorie totali del Venezia contro la Lazio in Serie A sono tutte arrivate in partite casalinghe; i lagunari sono infatti rimasti imbattuti in otto delle 11 gare interne contro i biancocelesti nel massimo campionato (6V, 2N), tuttavia hanno perso quella più recente (1-3 il 22 dicembre 2021 al Penzo). Il Venezia ha perso gli ultimi tre match di campionato e solo una volta in questa stagione di Serie A ha registrato quattro sconfitte di fila: lo scorso novembre. Il Venezia è la squadra che in percentuale ha guadagnato più punti in partite casalinghe in questa stagione di Serie A: 75%, 12 su 16 (3V, 3N, 7P). La Lazio è l’unica squadra che non ha ancora pareggiato in trasferta in questa stagione di Serie A (7V, 5P); i biancocelesti potrebbero vincere almeno tre match fuori casa di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra settembre e novembre 2022 (quattro in quel caso). Solo Inter (17) e Fiorentina (16) hanno realizzato più gol su sviluppi di calcio piazzato di Venezia e Lazio (entrambe 13, al pari dell’Atalanta) in questa Serie A; più nel dettaglio, il 59% delle reti dei lagunari (13/22) è arrivato su palla inattiva – record in percentuale nel torneo in corso. Sfida tra la squadra che ha segnato più gol con giocatori subentrati a gara in corso in questo campionato (la Lazio, 14) e quella che invece ne ha realizzati meno (Venezia, solo uno).