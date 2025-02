I possessi medi della Juve sono passati da 16 secondi a 9 e nelle ultime cinque partite la costruzione dell'azione con un lancio lungo è arrivata al 25%, prima era al 13%. Sono situazioni contingenti oppure è un'evoluzione della tua squadra?

"Tutti i giorni dobbiamo migliorare ogni aspetto del gioco e capire qual è la cosa migliore nel momento della partita per mettere in difficoltà l'avversario. I dati vanno analizzati e fanno sempre bene, poi l'importante è il contenuto sul campo. Capire cosa fare per mettere in difficoltà e l'avversario e vincere. Ci sono tante varianti nel calcio e noi dobbiamo essere superiori in tante cose per vincere la partita. A volte siamo stati superiori e abbiamo vinto, altre lo siamo stati ma non abbiamo vinto e altre ancora l'avversario è stato superiore. Ogni partita offre indicazioni su cosa migliorare. Ad esempio nell'ultima abbiamo visto che dopo il 60' a livello di intensità e lucidità nel gioco l'avversario ha iniziato a guadagnare terreno e noi abbiamo fatto fatica a contrastare questo gioco. Il Psv non è stato così superiore, anche noi abbiamo avuto occasioni, ma nel computo generale hanno meritato di passare"