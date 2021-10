Marotta: "L'Inter è in sicurezza finanziaria"

L'amministratore delegato nerazzurro ha parlato prima della sfida col Sassuolo, commentando la situazione del club dopo il pesante rosso in bilancio. "Posso assicurare che siamo in sicurezza finanziaria", ha spiegato. E sui rinnovi dei giocatori in scadenza ha aggiunto: "Lavoriamo per confermare tutto il gruppo"

"Rinnovo Brozovic? Lavoriamo per confermare la rosa"

L'ad nerazzurro ha poi parlato dei rinnovi dei giocatori in scadenza, a partire da Brozovic. "Con Ausilio stiamo lavorando sui rinnovi - ha spiegato - questo gruppo merita la riconferma totale. Chiaramente però ci sono tempistiche da rispettare, fa parte del nostro lavoro. Stiamo affrontando la questione in modo tranquillo, perché dobbiamo essere concentrati sulla stagione e non pensare ai contratti. Da parte dei giocatori c'è comunque grande senso di responsabilità e attaccamento. Si tratti di giocatori in scadenza o di giocatori che magari meritano un riconoscimento economico per quello che hanno dimostrato".