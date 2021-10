Torino, infortunio per Verdi: salta il Napoli

Continua il momento sfortunato per Simone Verdi . L’attaccante del Torino, impiegato in totale per 39’ minuti in queste prime sette giornate di Serie A (due spezzoni di gara contro Atalanta e Fiorentina, poi lo stop causa affaticamento muscolare e le panchine nelle ultime tre sfide di campionato), si è sottoposto quest’oggi a nuovi esami strumentali – a fronte della persistenza del fastidio al muscolo flessore accusato nella rifinitura pre-derby – che "hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro . La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica", si legge nel report ufficiale pubblicato dal sito granata.

Torna a fine ottobre

Il Torino non ha reso noti i tempi di recupero di Verdi, ma il calciatore dovrebbe rimanere fuori per circa 20 giorni: Verdi, infatti, salterà sicuramente la sfida contro il Napoli, sua ex squadra, in programma al Maradona subito dopo la sosta e – se i tempi di recupero dovessero essere confermarti – anche quella contro il Genoa in calendario il 22 ottobre. Verdi dovrebbe tornare disponibile per la sfida col Milan del 26 ottobre o per quella seguente contro la Sampdoria.