Infortunio alla caviglia destra per il difensore greco che ha lasciato anzitempo l'allenamento: nulla di preoccupante, ma salterà sicuramente la sfida con il Torino. Mertens intanto scalpita per tornare in campo

Trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra: è questo il problema fisico che non permetterà a Luciano Spalletti di poter fare affidamento su Kostas Manolas in vista della gara contro il Torino in programma domenica pomeriggio al Maradona. Il difensore greco, come si legge nel report pubblicato dal sito ufficiale del Napoli, ha lasciato anzitempo il campo durante l’allenamento odierno "per un trauma contusivo distorsivo alla caviglia destr". Nulla di particolarmente serio, ma l’infortunio costringerà Manolas a saltare la gara di campionato col Torino. Contro i granata, dunque, spazio a Rrahmani al centro della difesa insieme a Koulibaly, rientrato a Napoli dopo un lunghissimo viaggio (oltre 27 ore di volo, scali compresi) post nazionale.