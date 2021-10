L'attaccante nigeriano dopo il gol decisivo contro il Toro: "Era importante vincere per tutti e per il percorso che stiamo facendo il campionato. Ero nervoso perchè la partita si era fatta complicata, ma quando ho visto arrivare quel pallone ho capito che sarebbe stata un'opportunità importante"

Vince ancora il Napoli, centra l'ottava vittoria in altrettante partite e scavalca nuovamente il Milan in testa alla classifica. Partita complicata contro il Napoli, decisa nei minuti finali ancora una volta da Victor Osimhen. Una rete decisiva che l'attaccante nigeriano, al termine del match, ha commentato così: "E' stato il gol più importante della mia carriera anche perchè era importante vincere per tutti e per il percorso che stiamo facendo in campionato, l'abbiamo meritato. E anche per l'atmosfera fantastica che c'era oggi allo stadio".