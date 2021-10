Gli accertamenti clinici hanno evidenziato "una lesione del menisco interno del ginocchio destro" per il centrocampista granata, uscito per infortunio nella gara con il Napoli. Nei prossimi giorni verrà deciso se operarlo o meno

Appena recuperato Belotti, Juric e il Torino perdono un altro giocatore per infortunio. È il caso di Rolando Mandragora , uscito in lacrime durante la partita con il Napoli. Gli accertamenti effettuati hanno evidenziato "una lesione del menisco interno del ginocchio destro". Il Torino, nei prossimi giorni, valuterà se operare il ginocchio di Mandragora, lo stesso dove il centrocampista aveva rimediato la rottura del legamento crociato a inizio 2020. In caso di intervento, il centrocampista dovrà stare fermo almeno un mese.

I numeri di Mandragora

Juric: "Sfortunati, creato di più del Napoli"

Per Mandragora è solo l'ultimo infortunio in ordine di tempo della sua carriera. Il centrocampista, che nella scorsa stagione aveva trovato continuità con Nicola in panchina, era considerato un titolare anche da Juric che in alcuni match gli ha affidato la fascia da capitano. In tutto, nel campionato in corso, otto presenze con 462 minuti giocati. Adesso un nuovo stop.