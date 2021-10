Juric: "Belotti sta meglio, possibile titolare"

L'allenatore granata ha parlato alla vigilia della sfida da ex contro il Genoa. "È una gara da vincere - ha sottolineato - senza risultati le belle prestazioni vengono dimenticate. Fin qui abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo". Juric ha poi fatto il punto sugli infortunati: ancora out Verdi e Pjaca. Buone notizie da Praet e Belotti

Sarà una partita speciale quella contro il Genoa per Ivan Juric. L'allenatore del Torino ha infatti vestito la maglia rossoblù per quattro anni, e ha anche guidato la squadra genovese dalla panchina. Il tecnico croato in testa però ha solo una cosa: vincere e risalire una classifica che fin qui non lo soddisfa. "C'è rammarico per i tanti punti persi nel finale - ha spiegato nella conferenza stampa della vigilia - abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato: domani è una gara da vincere, senza risultati le belle prestazioni vengono dimenticate".