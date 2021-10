La Lazio non trova continuità. Dopo la bella vittoria contro l'Inter, la squadra di Sarri si è fermata contro l'Hellas Verona. Brutto stop della squadra biancoceleste che è uscita dal Bentegodi sconfitta per 4-1. Questa l'analisi di Maurizio Sarri in conferenza stampa, dopo un confronto nello spogliatoio durato diversi minuti: "Questa partita mi ha sorpreso perché ieri avevo visto bene i miei ragazzi, così come nel riscaldamento. Poi ci siamo sciolti come neve al sole, e questo è preoccupante. Oggi il livello dell'Hellas Verona è stato superiore al nostro dal punto di vista di aggressività. Mi aspettavo che i miei ragazzi fossero più consapevoli dell'importanza di questa partita". Sarri ha poi parlato di quello che è l'evidente problema della sua squadra: "Siamo discontinui: non si può vincere con Roma e Inter e perdere con Bologna e Verona, con tutto il rispetto per i nostri avversari. Questo mi fa pensare che si debba lavorare molto sulla mentalità. Se è vero che l'Europa League è una competizione massacrante, oggi va detto che in campo c'erano solo due giocatori tra quelli che avevano giocato novanta minuti contro l'OM. Il nostro problema quindi è la mentalità: dovremo lavorare su questo". L'allenatore della Lazio, poi, ha anche parlato di ipotesi ritiro nei prossimi giorni: "Negli spogliatoi ci siamo detti che certe prestazioni non sono accettabili dopo aver mostrato belle cose in alcune partite precedenti. Ognuno poi si dovrà guardare dentro per capire cosa gli succede". E la squadra a partire da questa domenica sera sarà in ritiro a Formello.