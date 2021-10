Al termine della vittoria contro il Cagliari per 3-0, Biraghi ha spiegato l'episodio al momento del rigore: "Di solito io tiro le punizioni e Vlahovic i rigori, oggi ci siamo invertiti. Non è vero che Dusan non l'ha tirato perché non se l'è sentita, altrimenti non avrebbe fatto la partita che ha fatto". Italiano: "I rigori li calcia chi se la sente più degli altri"

La Fiorentina vince 3-0 contro il Cagliari e si lascia alle spalle i due ko consecutivi contro Napoli e Venezia. Alle spalle sono stati lasciati anche i rumors delle ultime settimane riguardanti Dusan Vlahovic, che con uno splendido gol sul punizione ha messo in disparte la questione rinnovo, contribuendo alla vittoria della Viola e rendendo felici i suoi tifosi. Eppure il pomeriggio per Vlahovic non era partito proprio nel migliore dei modi: quando l’arbitro Rapuano ha fischiato il penalty per la Fiorentina, al 21°, l’attaccante serbo non ha battuto il rigore, lasciandolo a Biraghi. Dai replay di quegli istanti, il labiale di Vlahovic sembra dire al suo capitano "Non me la sento, non me la sento", prima di allontanarsi dal dischetto. Sensazioni che invece sono state smentite da Biraghi, che a fine match ha spiegato: "Lui è il rigorista, io sono il secondo. Di solito tiro io le punizioni e lui è il secondo. Oggi ci siamo invertiti. Dusan è un ragazzo giovane con una personalità che in pochi hanno, compreso i grandi. Non è vero che non ha tirato perché non se l’è sentita, altrimenti non avrebbe fatto la partita che ha fatto".