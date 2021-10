Juric: "La migliore partita. Abbiamo dominato"

Il Torino esce sconfitto dalla partita di San Siro contro il Milan (1-0), ma il risultato non toglie il sorriso a Ivan Juric: "Abbiamo fatto una grandissima partita in tutti i sensi. Il Milan non ha mai tirato e abbiamo subito solo una grossa occasione su angolo. Noi abbiamo avuto fluidità di gioco e dominio, ma oggi ci è girata male nonostante i ragazzi abbiano dato tutto. È stata la miglior partita che abbiamo fatto fino a ora. Spero sia l’ultima volta che ci va male perché è già diverse volte che succede". Poi ha ribadito la sua soddisfazione per la prestazione dei suoi giocatori: "Oggi i ragazzi hanno interpretato veramente bene e hanno dominato a lunghi tratti. Abbiamo alzato molto il livello di squadra. È un peccato aver perso: forse ci è mancata un po’ di pazzia in certi momenti". Secondo l'allenatore del Toro la sua squadra ha raccolto molto meno di quanto non meritasse. Non solo stasera: "Per quel che abbiamo fatto abbiamo raccolto pochi punti: è allucinante, sono un po' preoccupato. Poi è vero che abbiamo dei limiti e dobbiamo migliorarli per crescere, perché dobbiamo alzare il livello aerobico per riuscire ad attaccare sempre di più, oltre a essere più freddi sotto porta. Oggi comunque abbiamo fatto molto meglio rispetto ad altre volte e abbiamo sempre tante assenze: arriveremo a prestazioni migliori. Io mi ricordo da dove siamo partiti: era una situazione di caos, ma la strada è quella giusta per diventare più forti ogni giorno".