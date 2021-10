In casa Milan arrivano buone notizie per S tefano Pioli. Dopo Theo Hernandez, infatti, anche Brahim Diaz è negativo al Covid-19 . L'esterno spagnolo, risultato positivo al tampone lo scorso 15 ottobre, ha saltato le ultime tre partite dei rossoneri contro Verona e Bologna in campionato e contro il Porto in Champions League. Adesso, però, Pioli potrà contare di nuovo su di lui. Brahim Diaz, in nove presenze stagionali tra campionato e Champions League, ha messo a segno quattro gol oltre a due assist.

Pioli recupera pezzi

Quello di Brahim è recupero importante per il Milan in vista del big match di domenica contro la Roma. In infermeria restano ancora giocatori importanti come Maignan e Florenzi, tuttavia i rossoneri hanno recuperato negli ultimi giorni non soltanto lo spagnolo e Theo Hernandez, ma anche gli infortunati Kessié e Pellegri. Più scelte per Pioli alle porte del mese di novembre, decisivo per la Champions (ci saranno le sfide con Porto e Atletico Madrid) e con match importanti in campionato come il derby contro l'Inter.