Secondo quanto riporta "La Repubblica", la Commissione di vigilanza sulle società di calcio (Covisoc) ha inviato al Procuratore della Figc, Giuseppe Chinè, e per conoscenza al presidente federale Gabriele Gravina una relazione sulle plusvalenze degli ultimi due anni. Secondo "La Repubblica" si tratta nello specifico di 62 trasferimenti, avvenuti tra il 2019 e il 2021. Per la Covisoc, organo di vigilanza che monitora i bilanci, questi trasferimenti sembrano incidere in modo notevole sui conti. Sarebbe presente anche un allegato con nomi, cognomi e numeri di tutte le operazioni più importanti. "La Repubblica" specifica che sotto osservazione ci sono soprattutto alcuni scambi, che hanno coinvolto calciatori valutati cifre significative senza una vera ragione sportiva. Ecco alcuni esempi, riportati da "Repubblica": nel gennaio 2021 Juventus e Marsiglia hanno scambiato per 8 milioni di euro (quindi a saldo zero) Franco Tongya e Marley Aké. Il primo, 19enne centrocampista italiano, gioca nel Marsiglia B nel Championnat National 2, la quarta serie francese. Il secondo, Aké, è un 20enne esterno francese che gioca nella Juventus under 23 in Serie C. Un altro esempio riportato da "Repubblica" si riferisce a quattro calciatori del Napoli che il Lille ha preso per 20 milioni di euro nell’affare che ha portato Osimhen in Serie A: tre di questi sono tornati in Italia, due in Serie D, uno in Serie C, un altro è al Lille senza avere mai giocato. Nella maggior parte dei casi, secondo quanto scrive "La Repubblica", una delle società coinvolte è la Juventus. Sul tema si sarebbe mossa anche la Consob, la Commissione nazionale per le società e la Borsa. I trasferimenti evidenziati sono 42, ci sono soprattutto 21 giocatori scambiati per 90 milioni di euro. Trasferimenti che avrebbero fatto circolare realmente poco più di 3 milioni di euro, producendo secondo "Repubblica" benefici a bilancio per la Juventus di oltre 40 milioni di euro.