I portieri in campo per la Lega del Filo d'Oro

Torna “Una storia di mani” la campagna di raccolta fondi della Lega del Filo d’Oro , promossa dalla Serie A nell’11^ giornata di campionato. Per dare un futuro migliore a tanti bambini sordociechi e alle loro famiglie

L’11^ giornata della Serie A sarà dedicata ai bambini sordociechi grazie all’iniziativa “Una storia di mani” della Lega del Filo d’Oro che vedrà coinvolte le squadre e numerosi calciatori.

Come donare

Basta un sms o una chiamata da rete fissa al 45514 per sostenere la Lega del Filo d’Oro, che dal 1964 si prende cura di bambini e adulti sordociechi e pluriminorati psicosensoriali. Tutti insieme per contribuire a ultimare il nuovo Centro Nazionale di Osimo per ampliare i posti e i servizi, abbattere i tempi di attesa e dare maggiori possibilità di diagnosi e riabilitazione ai bambini e adulti sordociechi e alle loro famiglie che provengono da tutta Italia.

Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WindTre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali e di 5 o 10 euro per ciascuna chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb, Tiscali, di 5 euro per ciascuna chiamata fatta sempre al 45514 da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile.