I giocatori dell'Inter si sono cimentati in un gioco a tema per entrare nel clima di Halloween. De Vrij, Calhanoglu, Dumfries e Radu sono entrati nell'escape room, una stanza piena di sorprese spaventose, indovinelli ed enigmi da risolvere per poter uscire. Il centrocampista turco ha condiviso il video dell'avventura da brividi tra le sue stories di Instagram

