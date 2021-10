Tucu Tucu, parafrasando una famosa canzone di Raffaella Carrà. L'argentino segna (ancora) due gol e l'Inter fa festa contro l'Udinese. Per lui la doppietta ormai non è una novità. E a fine partita serve anche l'assist: maglia in regalo ai piccoli Cambiasso

E poi Tucu Tucu, dicevamo. Perché - parafrasando il titolo di una famosa canzone di Raffaella Carrà, il Tuca tuca - anche a San Siro i tifosi hanno ballato. Grazie alla doppietta di chi ormai è diventato un mister doppietta: terzo e quarto gol stagionale in nerazzurro, a braccetto come erano arrivati i primi due da subentrato contro il Verona. E come erano arrivati anche i precedenti due: infatti, in tutte le ultime quattro volte che Joaquin Correa ha trovato la via del gol in A, ha realizzato una doppietta. E l'Udinese è talismano, visto che contro i bianconeri ha trovato sia la sua prima rete da titolare in campionato con la maglia del'Inter che con quella della Lazio (nel settembre 2018).