Non convocati per la trasferta di Europa League contro il Legia Varsavia, i tre titolari azzurri si sono allenati regolarmente e saranno a disposizione di Spalletti per la gara di domenica alle 18 contro il Verona. Lavoro personalizzato per Manolas (in campo) e Malcuit (in palestra)

