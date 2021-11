Serie A, le partite e gli orari della 12^ giornata

Tre giorni di Serie A, nell'ultimo week-end prima della sosta di novembre per le Nazionali. Si parte venerdì sera, con l'anticipo del Castellani tra Empoli e Genoa: fischio d'inizio alle ore 20.45. Tre, invece, le partite in programma al sabato, con la sfida tra Spezia e Torino alle ore 15. La Juventus torna all'Allianz Stadium e ospita la Fiorentina alle ore 18, mentre alle 20.45 ci sarà la gara tra Cagliari e Atalanta. Sei, infine, le partite in programma la domenica. Si parte alle ore 12.30, con la sfida del Penzo tra Venezia e Roma. Due le gare alle ore 15: Sampdoria-Bologna e Udinese-Sassuolo. Alle ore 18 scendono in campo Lazio e Napoli, che rispettivamente ospiteranno Salernitana ed Hellas Verona. Il programma si chiude con il big match delle 20.45, il derby tra Milan e Inter a San Siro.