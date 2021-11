Nessun rimpianto dopo il Verona. Ma l'attacco...

Vietato parlare di occasione mancata anche perché le occasioni, pali inclusi, ci sono state. Vietato parlare di passo falso, perché il Napoli è ancora lassù in testa alla classifica. Divieto infine -Spalletti dixit- di mettere le mani avanti, buttando dentro le tossine di coppa, perché la profondità della rosa è in grado di assorbirle... Semplicemente, allora, si poteva fare qualcosa di più. Ma così non è stato, anche per merito del Verona. Qualcosa di più però, senza dubbio, potranno fare nelle prossime settimane gli attaccanti, a secco, eccezion fatta per Osimhen, nelle ultime 5 di campionato. Lo zero a zero con la Roma e le reti (decisive ai fini del risultato) firmate oltre che dal nigeriano, da Fabian, Ziekinski e Di Lorenzo, tre che non sono certo pagati per fare gol. In campionato, a parte le 4 reti ciascuno di Osimhen e Insigne, 2 di Lozano, una di Politano, una di Petagna, poco utilizzato, zero di Mertens e Ounas, fermati dagli infortuni… vietato però, parlare di problema in attacco, anzi, il contrario, anche perché in coppa i gol delle punte sono arrivati… e allora semplicemente risorse ancora non sfruttate appieno ma che torneranno utili nella lunga corsa scudetto.